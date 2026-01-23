被指「沒愛家庭長大」！洪詩首露面哭了 喊：能嫁給他很開心

藝人洪詩與演員李運慶於2023年結婚，育有2名女兒。她的大伯李運泰去年10月在社群平台發文，稱讚洪詩婚前就「把屎把尿」照顧失智公公，引發網友批李運慶兄弟「孝道外包」。對此，洪詩23日出席活動首度露面回應。

洪詩與李運慶婚後育有兩女。（圖／翻攝洪詩 臉書）

洪詩哽咽表示，身為出道多年的藝人早就習慣被評論，但若真的講到家人，她認為有太多揣測，「看到發言，我比較心疼爸媽，不知道怎樣感受，但他們給我很多愛。」

她強調：「願意付出愛的人不一定是缺愛，也可以是充滿愛的人。」洪詩也問媽媽，自己這樣照顧長輩，會不會讓她心疼？媽媽一句話讓她紅了眼眶：「當然會捨不得！但是人之常情，看到需要照顧的長輩怎麼能不理。」

廣告 廣告

洪詩表示，能夠嫁給 李運慶 是很開心的事。（圖／翻攝自洪詩臉書）

洪詩澄清，去照顧失智公公是自己主動幫忙分攤，「我有時間跟能力去幫忙」。她說明，目前公公失智狀況變嚴重，很長時間錯亂人物。至於請看護一事，她說主要是公公必須喜歡看護，換過至少四位，在空窗期大家就會輪流照顧。

李運泰先前發文惹議。（圖／翻攝自李運泰Threads）

針對發文引起風波的大伯李運泰，洪詩表示對方第一時間就向她道歉，「這不是他的本意，怕我被這些聲音誤會。」面對網友所說洪詩可以嫁得更好，她回答：「我不知道網友口中嫁得更好，到底要多好，我覺得能夠嫁給他是很開心的事。」

延伸閱讀

台股盤前快訊！川普「TACO」助攻3萬2大關 這4檔飆股今起卻慘遭「關禁閉」

緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司