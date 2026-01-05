被指「藍白合戰犯」！金溥聰告邱毅等4人 聲請傳喚侯友宜、朱立倫作證

記者楊佩琪／台北報導

曾任國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長的金溥聰，不滿被指稱「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，需刊登判決全文各3個月。台北地方法院5日開庭，邱毅、金溥聰皆出庭。雙方並聲請傳喚侯友宜、國民黨前主席朱立倫等一共6人作證，法官諭知出庭必要性及待證內容尚需確認，擇日再開庭。

金溥聰先前已針對蔡正元、媒體人陳文茜於節目中指稱他是戰犯部分提告並求償共600萬元，一審台北地方法院判決敗訴，仍可上訴。此次金溥聰提告部分為針對邱毅、蔡正元、蕭旭岑、王尚智4人的言論，包括選前之夜故意不讓馬英九上台是「忘恩負義」、選前曾稱國民黨現任黨主席鄭麗文是「膿包」，以及稱他是「秦檜」、「慈禧太后」等言論。

此次開庭，僅邱毅親自出庭，蔡正元等3人皆委由律師出庭。4人強調其評論為根據媒體報導及經過管道查證過的可受公評評論，聲請傳喚朱立倫、鄭麗文、立委羅智強和凌濤、媒體人毛嘉慶等5人作證。

金溥聰則強調從沒說鄭麗文是「膿包」，不讓馬英九在選前之夜上台也是競總幹部一致的決定，更從沒在任職國民黨秘書長期間，為了招考年輕黨工，而把舊黨工開除，聲請傳喚侯友宜作證。

庭訊後，邱毅接受媒體訪問時表示，金溥聰向來就喜歡告，他也「兵來將擋，水來土淹」。金溥聰則在庭後受訪時表示，捏造事實、侮辱他人就應該負法律責任，尤其政治人物、網紅、名嘴，更應比一般人負起更大責任。

