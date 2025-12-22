被指「超越美劇質感」 2025陸劇最高開分作品是…

「反人類暴行」成為今年度國產劇最高開分作品。(取材自微博)

由江奇霖、章宇、尹正、蔣奇明等人主演的電視劇「反人類暴行」，近日在豆瓣開分8.5，成為今年度國產劇最高開分作品。該劇評分人數超過8000人，五星率46.5%，好評集中在雙線敘事結構和克制卻窒息的歷史再現。不少網友評論「質感超越美劇，剪輯轉場厲害」。

揚子晚報報導，「反人類暴行」講述1940年的哈爾濱冬天，貨郎佟長富（江奇霖飾演）為了尋找丟失的馬「二條」跑進731部隊駐地，一個名為「防疫給水部」的地方，得知馬是被注入高致病性病菌的實驗體，屍體拉回來被掩埋之後，卻被村民烤了吃，導致瘟疫蔓延。

這部劇對日本軍國主義體制性的、反人類的罪惡本質進行了全面批判，將其殘酷性與反動性、隱蔽性與迷惑性赤裸呈現。不少劇迷在豆瓣評論區直呼「年底來細糠」了，有觀眾發表評論稱，「趕超美劇質感，剪輯轉場很厲害」。

「反人類暴行」取材自侵華日軍第731部隊真實罪證史料，採用雙時間線敘事，一條聚焦於1992年，哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員金成銘在整理史料時，發現這段歷史的記錄殘缺不全，為尋找真相，他踏上了一場跨越數十年的跨國取證之旅。

另一條時間線的鏡頭則回到日軍侵華期間的哈爾濱，通過幾個當事人的視角，深刻揭露日軍731部隊殘酷的人體實驗和泯滅人性的暴行。開局則用一個「二條沒了」將底層百姓的艱難生活展現的淋漓盡。

江奇霖飾演的佟長富沒有表現出大悲大喜，卻用平凡而樸實的演技將那一刻的絕望展現。夢境中那個真實又驚悚的冰血窟，既是對佟長富所代表的百姓現狀，更是對日軍暴行的反諷與控訴。

報導說，「反人類暴行」導演算是繼「邊水往事」後，再度挑戰高難度現實題材，攜手創作團隊在浩繁史料與藝術再現之間審慎求衡，致力於打造一部既有格局、又能直抵個體心靈的誠意之作。

不過，雖然豆瓣開分破紀錄，但江蘇衛視平均收視才0.173%，雲合資料未進前十，優酷站內熱度首日僅3342，隔天飆升至5852，反映主動選擇型觀眾與被動收視群體的割裂。

