被按喇叭不爽！Ubike騎士狂衝當街攔公車 司機氣炸、推擠大吵畫面曝光

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

今（21日）上午9時許，新北市中和區中正路上，發生一起行車糾紛，當時一台公車正準備靠站，這時有一名男子騎乘YouBike妨礙停靠，被司機鳴按喇叭提醒，該名騎士當場暴走，竟騎YouBike將公車攔下並阻擋行進，最後公車司機也氣炸，立即衝下車理論，2人當街發生口角並拉扯推擠，而監視器畫面也曝光。

被按喇叭不爽，YouBike騎士攔下公車與司機當街大吵推擠。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器畫面可以看到，當時騎士衝到公車前擋下，引發公車司機一陣鳴按喇叭，緊急煞車、場面非常危險，之後公車停下讓乘客陸續下車，司機也氣炸衝下車，與騎士爆發爭吵與推擠，旁邊民眾紛紛拉住司機勸架。轄區警方獲報到場時，2人衝突已結束，起初2人向警方表示不提告，但稍早，公車司機表示要對騎士提告強制罪，目前警方已受理報案。

被按喇叭不爽，YouBike騎士攔下公車與司機當街大吵推擠。（圖／翻攝畫面）

公車司機表示，當時在「錦和路口」站，看到YouBike越騎越靠車道，因為旁邊是左轉機車道，所以急忙按喇叭示警，未料騎士疑似被激怒，直接下一站衝上前擋住去路，雙方從車上吵到路邊。對此，公車站站長表示，司機與騎士僅有推擠沒有打鬥，後續不會對他懲處，但已囑咐其要好好保護自己，遇到行車糾紛之際，第一時間把門關好，並報警處理。

被按喇叭不爽，YouBike騎士攔下公車與司機當街大吵推擠。（圖／翻攝畫面）

