被按喇叭嚇到自摔！三重破褲男怒持刀叫囂 落網畫面曝光

新北市三重昨天（1日）深夜傳出男子持刀叫囂的事件，事件起因是一名龔姓男子，騎車未打方向燈就往右切，被後方騎士按喇叭後，嚇得自摔，心生不滿下就近跑回家拿出西瓜刀、鐵棍在現場叫囂尋仇，轄區警方接獲附近民眾報案，迅速趕到現場，將情緒激動的龔嫌逮捕，全案詢後依違犯社會秩序維護法及恐嚇罪準現行犯逮捕並將移送新北地檢署偵辦，結束這場鬧劇。

據了解，32歲龔姓男子昨天（1日）深夜11時許，騎乘機車沿著三重區三和路四段，往仁愛街方向行駛，行駛到一半未打方向燈就往右邊切，被後方的20歲許姓機車騎士按喇叭示警，龔男被喇叭聲下的煞車不及自摔在地，雙方因此爆發行車糾紛。

由於龔男家就在附近，他盛怒之下竟衝回家，拿出一把西瓜刀、一支鐵棍向許男與其友人叫囂，所幸三重警分局警力獲報迅速到場，喝令龔男放下手中武器，最終順利將他逮捕帶回偵訊，全案詢後依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」及恐嚇準現行犯逮捕，並移送新北地檢署偵辦。

