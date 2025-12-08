被挖曾捲入「團購假鞋」爭議 Joeman新女友主動回應了

Joeman新女友蕭伊親上火線做出反擊 。（翻攝自IG）

網紅Joeman近期被拍到與新女友蕭伊甜蜜出遊，戀情正式曝光。然而喜訊才剛傳出，網路上隨即掀起不少質疑聲浪，矛頭多指向蕭伊過去曾捲入「團購假鞋」爭議，相關話題迅速登上社群討論焦點。面對網友再度舊事重提，蕭伊選擇主動回應，試圖澄清外界疑慮。

有網友留言質疑：「蕭伊可以先處理假貨事件嗎？都三年了。」對此，蕭伊強調事件早在2022年已親自處理完畢，當時便發布公告，詳細說明處理方式與後續安排，相關紀錄也仍公開供大眾查詢。她指出，法院最終認定她並不知情，也未參與假貨流向，強調網路上的指控屬「惡意造謠」，讓她感到相當無奈。蕭伊也透露，對於持續散播不實言論的網友，她已著手蒐證並考慮提告，以維護自身名譽。

除了假鞋風波，蕭伊與前男友的「分帳糾紛」也被網友翻出討論。她表示，兩人確實因金錢問題鬧得不愉快，但對方已最終還款38萬元，事件並非外界傳言般的「不清不楚」。談及外界的嘲諷與誤解，蕭伊也以略帶反諷的語氣回擊：「對不起，我不該要錢，欠錢的人最大，我應該要閉嘴！那你可以借我錢嗎？」語氣中透露對網路輿論的無力與不滿。

