被捲范姜粿粿協商破局「徵信社無奈吐心聲」 澄清沒有不雅照

范姜彥豐怒控，王子介入他和粿粿的婚姻。翻攝粿粿、范姜彥豐IG



藝人粿粿與王子（邱勝翊）外遇醜聞仍未結束，由於粿粿指控老公范姜豐彥與委託的立達徵信社到處散播協商過程，握有不雅照，徵信社老闆謝智博對此二度回應，沒有不雅照，只希望雙方不會再繼續撕裂。

事實上，謝智博9月在網紅「丹尼婊姊」Podcast節目中爆料演藝圈外遇個案，近日被網友認為，當時就在影射是范姜與粿粿這對夫妻，待范姜近日揭發婚變後，謝智博也明言支持男方，不過，網友看完粿粿的17分鐘反擊影片後，認為這一切都是徵信社設局散播謠言，而面對網友批評，謝智博當時回應「尊重網友看法，我不會做這種事」。

接下來，王子4日發布772字道歉聲明，文中提到每次和范姜彥豐協商1200萬賠償金時，他都真誠以對，也會一一回答謝智博問題，只是這筆金額已超出他的負荷，想溝通分期付款，但被對方拒絕，協商破局。

根據《TVBS新聞網》報導，謝智博對王子的聲明回應，「我們能回應的，就是希望三方都能有善解，不希望再看到彼此繼續撕裂」，另謝智博也澄清，網路上說徵信社握有粿粿和王子的不雅照是不實謠言。

此外，網路上瘋傳徵信社手上握有粿粿與王子的不雅照，謝智博澄清為不實謠言。

