被控上電視抹紅《警政時報》 趙怡翔安全下庄！北檢不起訴理由曝

《警政時報》社長伍仲威指控台北市議員趙怡翔在政論節目嚴詞批評該報是「中共代理人」、「統戰關係密切」，讓伍仲威憤而提告，台北地檢署4日偵結，認趙怡翔在節目中並未明確講到「中共代理人」等語，偵結予以不起訴。

《警政時報》去年2月初報導立委伍麗華、陳瑩罷免送件案，遭立委沈伯洋質疑背後有中國介入，之後趙怡翔也在政論節目上談及此事，言論引發伍仲威不滿，認為趙在刻意抹紅，因此偕律師赴北檢按鈴控告加重誹謗。

當時伍仲威受訪時喊話趙怡翔「您身為台北市議員，竟然當人家的打手，功課也不做好，竟在電視台政論節目上說本報有一位外派在中國的特約記者是台灣人民報社長巫月樺，完全子虛烏有，抹紅《警政時報》就算了，還抹黑，以此正式控告加重誹謗。」

案經台北地檢署調查，檢察官勘驗案關節目，沒有發現趙怡翔有明確指涉《警政時報》是「中共代理人」等確切語句，僅說部分媒體要注意境外勢力介入，檢察官認為，媒體背後有中資介入屬可受公評之事，且趙怡翔也並未提及伍仲威指控的那些言語，4日偵結予以不起訴處分。



