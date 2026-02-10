被控人頭詐領助理費 高金素梅遭北檢搜索 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

一向問政犀利的無黨籍立法委員高金素梅，遭控涉嫌長期以人頭詐領助理費，並在上屆地方公職人員選舉時提供陸製防疫物資，並詐領某協會補助款，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及助理張俊傑、屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共18人。

北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢 察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

調查局國安站接獲檢舉情資，報請北檢指派檢察官指揮偵辦，國安站除了針對高金素梅長期以人頭詐領公費助理費外，也懷疑高金素梅及其地方服務團隊是否有陸方資助介選，將清查相關人金流，釐清有無涉及反滲透法情事。

曾任職立委高金素梅服務團隊的越秋女，在111年九合一大選期間藉由管道取得大量之廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒」、N95口罩與酒精等防疫物資，且在所發送之快篩試劑、N95口罩與酒精等防疫物資的外觀、外包裝透明夾鏈袋或牛皮紙袋上，貼上載有「越秋女關心你」字樣貼紙，或夾帶載有越秋女將參選屏東縣縣議員字樣之競選文宣，以便讓受贈之選區內具投票權之團體成員與選民知悉這些防疫物資為越秋女所贈送且為屏東縣縣議員候選人的事實，遭屏東地檢署依違反選舉法起訴，並提起當選無效之訴。

不過，越女在一審時否認犯罪，辯稱當時疫情嚴重，有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，她擔任志工負責發送，曾發放N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，為區辨發放單位，從高金素梅立委南區服務處發放的物資，會貼上「越秋女關心您」貼紙作為區隔。她是111年7月30日才在高金素梅的臉書上宣布參選，文宣與快篩併送行為均與她參選無關。

屏東地院113年6月間以罪證不足判處越秋女無罪，當選無效之訴也在112年11月間遭駁回。檢方上訴二審，高雄高分院則於113年4間駁回上訴定讞。

調查局國安站則懷疑，111年選舉期間的防疫物資來源並不單純，除了調查這批陸製快篩輸入過程是否符合醫療器材管理法規定，並將深入調查是否有陸資介入選舉。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

