被控介入陳亭妃林俊憲初選 謝龍介否認：明天說明如何光復台南讓市民幸福

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

2026年台南市長選舉在民進黨內由立委林俊憲、陳亭妃激烈競爭，可能將以初選決定。國民黨立委謝龍介28日表示「你們接到民進黨初選的電話，都說支持謝龍介就好」，被陳亭妃批評，謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？謝龍介今（30）日則說，純屬子虛烏有，國民黨會贏得堂堂正正、正大光明。

2026年台南市長選舉在民進黨內由立委林俊憲、陳亭妃激烈競爭，可能將以初選決定。國民黨立委謝龍介28日表示「你們接到民進黨初選的電話，都說支持謝龍介就好」，被批評介入民進黨的初選。（圖／謝龍介辦公室）

謝龍介說，兩人在台南市的初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，但國民黨絕不會做這種事，國民黨會贏得堂堂正正，贏得光明正大。謝龍介呼籲，陳、林不要再指控國民黨介入他黨初選。

廣告 廣告

謝龍介也透露，明天下午3點45分會回到台南市召開記者會，說明要怎麼「堂堂正正、光明正大」的光復台南市，讓台南市民能夠過幸福快樂的日子。

謝龍介批評，民進黨32年的執政，造成這麼多的官商勾結、槍擊案、凶殺案不能破案，還有爐渣案等等，人民已經厭惡了他們還在為政治利益惡鬥，而且隨意指控國民黨，他不能容許，明天下午3點45分他會在台南市開記者會說明。

更多FTNN新聞網報導

謝龍介鬧笑話！誤認管碧玲當內政部長還講不停 兩人台上尷尬笑出來

謝龍介緊張了？陳以信要初選台南市長喊「還都台南」

台南鐵票倉翻了？T台民調謝龍介僅落後陳亭妃5％、大勝林俊憲12%

