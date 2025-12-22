被控侵占政治獻金！李文宗批檢「高高在上的蝙蝠俠」 預設立場入人於罪

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，22日上午繼續進行眾望基金會前董事長李文宗、木可公關前負責人李文娟的言詞辯論。李文宗痛批檢察官以不實事實羅織罪名入人於罪，尤其指控檢察官林俊言，還猶如高高在上的蝙蝠俠說著打擊犯罪，一個人的偏誤導致集體偏誤，讓他精神、健康都受到相當大的折磨。

李文宗先是強調檢方的補充理由書中，強加許多臆測內容，卻都不是事實，包括說他曾參加創黨會議，但他當時僅是坐在下面的小黨員。又檢方指控他介入台北市政府業務，處理建國啤酒廠、北科大校地擴建，並強調他介入民眾黨黨務，但為何檢方不去調閱會議紀錄、傳喚北市府人員作證有多少人認識他？況且這些問題，到底和指控他涉嫌貪污、收賄有何關係？

李文宗提到先前論告時，檢察官廖彥鈞曾說看過被害人的眼淚無數，他掉下的何止眼淚。光是科技監控中心打電話來向他確認就不下20次，無論是否在開庭，半夜也打，他的年紀半夜被吵醒就無法入睡，這已經不只是健康與精神上的折磨「你們（檢察官）捫心自問，真的問心無愧嗎？」

對於起訴書內容，李文宗痛批就是一本文情並茂的劇本。其中羈押他的所謂的重大事證，就是指控他負責民眾黨及與柯文哲相關的財務，根本不是事實卻入人於罪。被檢察官偵訊前，他萬萬沒想到會被指控與京華城案有關，只看到林俊言對他疾言厲色，讓他彷彿看到「高高在上的蝙蝠俠」，說著要打擊貪污犯罪。在沒有明確證據下入人於罪，一個人的偏誤，導致整個檢察官團隊的偏誤。

李文宗表示，檢方除了鼎越開發前朱亞虎的簡訊，沒有任何證據證明他和京華城案有何交集。林俊言拿簡訊偵訊他時，他還問了旁邊的律師「560」是什麼？檢方唯一的證人朱亞虎也是說詞反覆，一開始說210萬不是賄賂款，但檢方想方設法想問到自己想要的答案。最荒謬的就是他根本沒有接任市長辦公室主任，對他有利的證據卻都沒有如實記錄在筆錄裡。

另明明朱亞虎的簡訊不只傳給他，檢方起訴卻說只傳給他1人，檢方不斷說他負責民眾黨、柯文哲的財務，想盡辦法將不同訊息張冠李戴，他百思不得其解，為什麼檢察官的認知和社會的認知如此嚴重脫節。不過檢察官唯一證明他確實樂於助人，任何人有問題他都樂於幫忙。

李文宗強調，木可公關的設立主要因應柯文哲的肖像權授權，是百分百的商業公司，遵循公司法，從無任何侵占念頭。

