被控侵占政治獻金6百萬 柯文哲嗆沒要求特權：司法不可以選擇性適用

台北地方法院今（22）日審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，傳訊柯文哲、前眾望基金會董事長李文宗、李文宗胞妹李文娟及木可公司負責人出庭。柯文哲下午應訊時表示，他沒有要求更多特權，公平對待就好，並反問檢察官是否願意用同樣標準對待過去與未來的候選人。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

公訴檢察官指控柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳3筆各200萬元、共計600萬元的現金捐款，並當庭向柯文哲強調「你的政治獻金，不是你的錢」。

柯文哲在法院外受訪時回應，檢察官在法庭上一直強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。

李文娟。（資料照／中天新聞）

柯文哲指出，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，「我只問一個問題，將來他們（檢察官）要用同樣的標準，去追究過去的候選人、去處理未來的候選人嗎？」

李文宗。（資料照／中天新聞）

柯文哲強調，司法的目的不只在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，因此司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

李文宗在答辯時表示，在檢方偵訊前，他從沒想過會被捲入京華城案。他指出，偵查檢察官林俊言偵訊他時疾言厲色說要打擊貪污犯罪，讓他彷彿看到高高在上的蝙蝠俠，實際卻是赤裸裸地預設立場、先入為主、羅織故事、入人於罪。當天由李文宗兄妹及律師輪流答辯，下午則由柯文哲進行答辯。

