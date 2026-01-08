被控侵占300萬募款 土耳其台灣中心執行長不起訴

（中央社記者謝君臨台北8日電）土耳其台灣中心執行長裘振宇被控侵占300萬元募款。北檢調查發現，因土耳其為銀行清單中的高風險國家，無法匯款，貝殼放大公司才將錢匯入裘男海外戶頭，認定裘男罪證不足不起訴。

裘振宇為台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長、土耳其台灣中心協會共同負責人及國際人道建築與教育協會理事長。

法務部調查局懷疑，裘振宇於民國109年間，以改善收容於土耳其台灣中心的難民生活，以及籌資土耳其台灣中心建造費為由，發起「土耳其台灣中心–維運集資計畫」，並委託貝殼放大股份有限公司協助募款；卻指示貝殼放大公司將募得款項合計新台幣300萬3880元匯入自己帳戶，涉犯刑法公益侵占罪，將他移送台北地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，裘振宇否認犯行，辯稱貝殼放大公司的匯款，除了111年4月6日匯款60萬元是建築教育協會的人事費，其他是償還他先前為土耳其台灣中心的代墊款項。起初他請貝殼放大公司匯到土耳其台灣中心協會的帳戶，銀行說不可以這樣匯，貝殼放大公司請他找一個歐洲帳戶，他才提供自己的歐洲帳戶。

裘振宇表示，他個人的捐款遠超過這些金額，且至今他沒有任何薪水，都是當志工，並沒有不法侵占公益集資的犯行。

貝殼放大公司李姓會計副理於檢察官偵訊時證稱，銀行說土耳其是高風險國家，無法匯款，所以裘振宇就給他海外個人帳戶。貝殼放大公司林姓執行長也證稱，過往在土耳其台灣中心的事務中，常常有裘振宇個人代墊的款項，他認為如果裘男有提供代墊款項的相關明細，就有符合合約的規定。

檢察官調閱裘振宇與貝殼放大公司往來的電子郵件，認定貝殼放大公司無法透過銀行匯款至土耳其台灣中心在土耳其的銀行帳戶，裘男才提供海外帳戶供匯款，且裘男收款後，隨即將錢匯至土耳其台灣中心協會帳戶。

檢察官再查閱裘振宇帳戶交易明細，代墊付金流及出處表格等資料，發現裘男確實有以個人帳戶支付土耳其台灣中心相關花費。

綜上，檢察官認定裘振宇所辯並非無據，難以僅憑貝殼放大公司將款項匯至裘男個人海外帳戶，即做出對裘男不利的認定。此外，也查無其他證據足認裘男有公益侵占犯行，因此依罪嫌不足予以不起訴。（編輯：張銘坤）1150108