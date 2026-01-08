被控侵吞善款330萬 土耳其台灣中心執行長裘振宇獲不起訴

土耳其台灣中心發起人裘振宇。翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書



土耳其台灣中心執行長裘振宇，被控以「台灣中心維運募資計畫」名義，透過第三方募資平台「挖貝WaBay」募集資金，涉嫌將330萬3880元匯入其個人在德國及美國及台灣的私人帳戶，涉嫌構成公益侵占罪。台北地檢署經過調查後，認定裘振宇罪嫌不足，處分不起訴。

裘振宇為台灣雷伊漢勒世界公民中心(土耳其台灣中心)執行長、土耳其台灣中心協會共同負責人及國際人道建築與教育協會（建築教育協會）理事長，曾於土耳其安卡拉畢爾肯大學建築系任教，並於2016年因應土耳其鄰近敘利亞內戰的局勢，推動建設難民中心的計畫。他與中華民國外交部合作，獲得40萬美元資金支持，在土耳其哈塔伊省雷伊漢勒地區進行1800坪土地的規劃，用以興建難民中心。

2020年間，裘振宇以改善收容於土耳其台灣中心的難民生活，以及籌資土耳其台灣中心建造費為由，發起「土耳其台灣中心-維運集資計畫」，並委託貝殼放大股份有限公司「挖貝WaBay」平台協助募資。

事後有人檢舉，裘振宇明知集資計畫募得的款項必須用於完善土耳其台灣中心的軟硬體設施及改善收容難民生活，卻指示貝殼放大公司將總計新台幣330萬3880元，分批匯入其個人在德國及美國及台灣的私人帳戶，涉犯《刑法》336條第1項公益侵占罪，因而被調查局台北市調查處移送法辦。

對此，裘振宇否認犯行，強調自己為無薪志工，且個人已捐款超過300萬元新台幣。他表示，由於資金跨國匯款受限，其私人帳戶僅作為臨時中繼站，所有資金最終均用於土耳其台灣中心的相關用途。

北檢調閱了相關匯款紀錄、代墊款項明細及電子郵件往來內容，證據顯示，由於土耳其被視為高風險國家，銀行無法直接匯款至當地帳戶，因此裘振宇提供了個人帳戶以解決資金周轉問題。此外，貝殼放大公司相關人員及執行長亦證實，裘振宇在協助土耳其台灣中心運作期間多次以個人名義墊付相關費用，並未領取任何薪資。

檢察官認為，無法證實裘振宇有主觀上侵占公益款項的犯意，因此處分不起訴。

