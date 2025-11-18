被控侵吞、盜賣幹細胞研究！害北醫損失122億 名醫夫妻檔起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲黃彥華、林泰元名醫夫妻被控盜賣北醫幹細胞研究，被依背信等罪起訴。(示意圖／翻攝自pixabay）

知名台北醫學大學女教授黃彥華，與丈夫台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控涉嫌將台大幹細胞研發成果擅自申請專利，據為己有，並將北醫的再生醫學研究成果向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，使得北醫損失新藥利潤高達122億餘元。台北地檢署偵辦後，依背信、洩露工商秘密等罪起訴黃彥華夫妻、美國VitaSpring公司朱寶麒等共4人，並建請法院從重量刑。

根據起訴，台大於2008年向國科會申請的「胎盤幹細胞研究」主持人為林泰元。黃彥華則在此基礎上於北醫主持再生醫學計畫，進行動物實驗，為針對治療糖尿病、急性呼吸窘迫症候群、嚴重燒燙傷等症狀患者的新興治療法。

2人也於2017年、2018年間，為台北醫學大學向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發」（pcMSC細胞研究計畫）3年期、1年期經費補助計畫子計畫之主持人，依規定，研究成果出爐2年後才能公開。

但林泰元、黃彥華2人卻先以10萬元入股美國VitaSpring公司，擅自將北醫的再生醫學研究計畫成果教給該公司負責人朱寶麒，並向美國FDA申請新藥臨床試驗，將pcMSC細胞更名為「MatriPlax」後，透過朱寶麒的金湧長生公司申請商標。2020年間再由高禎祥的「華華大」公司向美國FDA提出MatriPlax的新藥臨床試驗送件前諮詢。

由於全案於2022年6月間爆出，檢調發動搜索，因此改由金湧長生公司以「MatriPlax」新藥臨床試驗，向美國FDA申請獲准。此舉造成北醫損失新藥上市分潤利益約122億餘元。

另夫妻倆針對1419971號專利讓台大、北醫僅收取到300萬元授權金，卻將技術轉移給Arco公司，使得該公司得以近乎免費方式使用，再以廠商名義在美、日、台3地申請專利，美、日皆核准，造成台大無法估算的損失。

台北地檢署偵辦後，認黃彥華、林泰元夫妻身為學術教授，卻為私慾不尊重學術倫理、視法律為無物，且犯後態度惡劣，依背信、洩漏工商秘密等罪，起訴夫妻倆及朱寶麒、高禎祥等人。

