被控出賣黃呂錦茹！賴苡任駁9大罪狀 里長再發3聲明反擊：檢舉有憑有據

國民黨台北市議員擬參選人賴苡任昨日遭士林區義信里長許立丕列9大罪狀檢舉，用不實言論詆毀國民黨，並當起爪耙子出賣同志等，建請考紀會開除黨籍。賴苡任則回應，實話實說不代表傷害政黨，自己握有完整的人證與物證，足以證明清白。不過，許立丕今（29日）再發3聲明強調，所有對賴苡任的檢舉內容皆有憑有據，更是許多黨員心聲的反映，因此該檢舉根本與選舉或內鬥無涉，是為受傷的黨譽與受苦的同志爭取應有的公道。

許立丕發表3聲明：第一，賴苡任確於去年11月12日曾來拜會，自己對來訪者一向以禮相待，實為人之常情。賴苡任卻藉此來說嘴，暗喻他是前後或表裡不一之人，顯然是刻意誤導並扭曲別人的善意。他質疑，「難道要如同賴苡任在罷免期間，對前去幫忙的志工們頤指氣使，擺出趾高氣揚的架式才是正確的態度？」

第二，許立丕說，賴苡任在新聞稿中又故意提及他過去曾參與議員初選，以及現在是否要參選等事，同樣是刻意把對該檢舉誤導為選舉恩怨，無怪乎有政論節目會誤解為「內鬥」。事實上，他並無意投入此次的議員選舉或初選，所有對賴苡任的檢舉內容皆有憑有據，更是許多黨員心聲的反映，因此該檢舉根本與選舉或內鬥無涉，是為受傷的黨譽與受苦的同志爭取應有的公道。第三，自己身為台北市士林區義信里的里長，全心全力投入里內的建設與發展，尤其是改善士林夜市的環境，以及成功舉辦多項行銷活動，都讓里民與商圈共存共榮。他是為里民服務，是為正義發聲，但絕不畏政治口水。

