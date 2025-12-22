被控切糕噴口水！涼糕哥「全身口罩」擺攤 粉絲狂讚支持

記者柯美儀／台北報導

外型亮眼、在東湖市場販售涼糕爆紅的「涼糕哥」（游勝綸），日前遭民眾爆料，指他販售時未戴口罩、邊說話邊處理食物，且收錢後仍繼續切涼糕，引發食安疑慮。事件延燒後，涼糕哥昨日在臉書上傳一張身上掛滿口罩的照片，以幽默諷刺方式回應輿論，隨即引起網友熱議。

涼糕哥現身擺攤，身上掛滿口罩。（圖／取自游勝綸 Vic臉書）

涼糕哥昨日在臉書上傳一張照片，身上掛滿淡藍色口罩，切涼糕時戴黑色口罩與手套，造型誇張。似乎想以幽默諷刺的方式回應外界對他未戴口罩販售食品的批評，照片一出隨即引發網友熱議。

廣告 廣告

不少網友紛紛笑說「真的太可愛太諷刺了」、「會不會又被檢舉浪費口罩」、「會不會下次連頭都要包」、「這是搞怪聖誕節嗎？」也有人支持表示「很棒！就是要這樣」、「這個心態我喜歡」。

對於涼糕哥未戴口罩、收錢後繼續切涼糕爭議，新北市衛生局派員表示，依據食品良好衛生規範準則進行稽查，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。此外，針對該業者未依規定辦理食品業者登錄，將責令業者限期完成登錄，倘屆期仍未改正，可依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

2026年10大新制！生一胎補助10萬、家貓未植晶片恐罰1.5萬

小心噴1萬8000元！他帶寵物出門「做1事慘吞罰單」 一堆人不知

新聞幕後／好市多「全球最會賺」在台中！還要開第三家 曝3大選址策略

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

