被控協助尹錫悅內亂！南韓前總理韓悳洙一審遭判23年 當庭收押

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

南韓前總統尹錫悅於2024年12月3日突然發布全國戒嚴令，遭到彈劾後，本月13日被檢方依內亂首謀罪名求處死刑，而被指控協助內亂且在其中扮演重要角色的南韓前總理韓悳洙，今（21）日一審遭法院求處23年有期徒刑並當庭被捕。

南韓前總理韓悳洙（中）今日一審遭法院求處23年有期徒刑並當庭被捕。（圖／美聯社）

根據韓聯社報導，負責調查該戒嚴事件的獨立檢察組依「幫助內亂首謀」罪名向法院求處韓悳洙15年有期徒刑，認為他未盡義務制衡總統濫權，背棄為民服務職責；法院則認定韓悳洙被並非單純的幫助犯，而是「從事內亂重要任務」的主犯，且涉及在憲法法庭做偽證，判處比檢方求刑更重的23年刑期，且法院還以韓悳洙有毀滅證據之虞將其當庭收押，前任總理在法庭上遭收押為南韓憲政史首見。

廣告 廣告

而根據《德國之聲》報導，首爾中央地方法院認定韓悳洙協助為內閣會議作掩護，該會議最終促成戒嚴令的頒布。法官認為，韓悳洙身為間接獲得民主正當性及責任的總理本可以阻止戒嚴的發生，卻選擇視而不見，甚至參與其中。這可能導致人民的基本權益和自由民主重蹈之前的覆轍，再度遭獨裁政治的毒手。

首爾中央地方法院今（21）日就協助內亂等罪名宣布一審判決，被告南韓前總理韓悳洙被判處23年有期徒刑，並被當庭收押。

更多FTNN新聞網報導

快訊／尹錫悅戒嚴涉「內亂罪」 南韓檢方向法院求處死刑

南韓歷任總統魔咒？全斗煥「血洗光州」曾遭判死 尹錫悅被求刑法庭上怒吼

濫權干預軍檢？尹錫悅再遭起訴！被控出手改海軍陸戰隊溺亡報告、替高層洗責

