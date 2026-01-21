被控協助尹錫悅內亂！南韓前總理韓悳洙一審重判23年、當庭收押

被控協助南韓前總統尹錫悅內亂、執行及作偽證的南韓前國務總理韓悳洙，法院今一審判處有期徒刑23年，並當庭收押，成為南韓憲政史上首位在法庭被即時拘禁的前國務總理。

南韓前總理韓悳洙今抵達首爾中央地方法院，聆聽宣判。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，法院表示，尹錫悅於2025年12月3日宣布的緊急戒嚴，已構成刑法意義的「內亂行為」，並在判決嚴厲指責韓悳洙，「身為間接獲得民主正當性與責任的國務總理，本應負有遵守憲法與法律、維護並實現憲政秩序的一切義務。」但法院認為，韓悳洙「選擇無視這些義務與責任，作為其中一員加以參與。」

廣告 廣告

法院表示，若該內亂行動得逞，「大韓民國極可能重返基本人權與自由民主秩序遭踐踏的黑暗過去，長期陷入獨裁政治的泥淖，國民也將承受難以抹去的失落與創傷。」

法院並認定，韓悳洙在事後並未試圖釐清戒嚴真相或承擔政治責任，反而「為了自身安危，隱匿與戒嚴相關文件，為營造戒嚴宣告程序合法的假象，製作並銷毀虛假公文，甚至在憲法法院作出偽證。」在宣判後，法院另行進行是否羈押的審理程序，最終以「有滅證之虞」為由，裁定當庭收押。

韓悳洙於2025年8月29日遭起訴，檢方最初求刑15年，但在審理過程中，將起訴罪名由「內亂主謀放任」擴充為「內亂重要任務從事者」，並獲法院准許。

延伸閱讀

與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！

台股3萬點只是「地板」？12大法人目標價預測全解析：2件事情不可以做

川普執政週年突現身記者會秀政績 再點名台積電等企業擴大投資