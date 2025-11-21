被控叫「小瑋睡館嫂」！館長突宣布健身房進軍大陸 首站預設地曝光

娛樂中心／台北報導

館長宣布健身房進軍大陸。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料，包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。網路上更流出3人對話的錄音檔，館長認與老婆沒有性生活，但強調絕無逼迫「小瑋X館嫂」。如今館長突然宣布喜訊表示健身房有望在中國大陸拓展，首站預計選定廈門。

館長爭議不斷。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長在直播指出，「成吉思汗健身房」有望進軍中國市場，首站預計落腳廈門，不過這項計畫能須等待股東親赴台灣健身房場勘，才會進一步確認；但館長強調，投資者興趣濃厚，雙方談了整整兩天，提到健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，皆獲得積極回應。



館長接著讚嘆「中國大陸實在是一個非常神奇的地方」，很多大老闆聽到他的名字都希望他趕快到大陸發展事業；過去他在台灣受到打壓與背叛，讓不少陸方人士同情與支持，「找到非常非常大的老闆，我說的是抖音的，非常非常誇張，他們說他們來幫我抄號（抖音號），這個大老闆如果願意錄個10秒鐘，到時候再講，我現在講也沒人信。」最後也向陸方投資者致謝，未來若在中國打拚賺到錢，一定會回饋台灣社會。

更多三立新聞網報導

賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬、校方告竊盜 他72字公開回應了

驚爆中國選秀內幕！正妹歌手遭逼簽「10年長約」 暗黑潛規則曝光

中日硬槓燒到娛樂圈！aespa遭抵制上日本紅白 NHK高層急出面回應

「于朦朧第二」郭俊辰傳被滅口！現身機場遭疑：范世錡化妝的替身

