被控在西班牙猥褻女網友 旅美統計學者挨告因無管轄權獲不起訴

在美國知名學府擔任醫學統計學者甯姓男子，被1名女網友指控在西班牙旅遊時，涉嫌對她毛手毛腳、甚至還熊抱她，因此提起性騷擾及強制猥褻告訴，但台北地檢署調查後認為犯罪地在國外，且告訴人所指控的法條最輕本刑又未達3年以上，依照《刑法》規定我國並無管轄權，因此處分不起訴。

據了解，這名甯姓男子早年在台灣讀書時就是一名高材生，前往美國繼續深造專攻統計學，並在美國知名的醫學院擔任研究工作，如今已是1名專門研究醫學分析的大數據學者，並已取得美國國籍，不過甯男仍保留台灣國籍，一段時間還會返回台灣生活。

1名台灣女子表示，去年她前往西班牙旅遊時，她的旅伴因故無法同行，她的臉友甯男得知後告訴她幾天後他也要去西班牙，2人就相約在西班牙見面結伴旅遊。

女子指控，2人在西班牙看歌劇或是前往旅遊景點時，甯男會伸出鹹豬手偷摸她的腰，甚至在最後一個晚上一同住在青年旅館，甯男竟然趁她躺在床上時，突然到她床上熊抱她，她嚇得不知所措趕緊離開並在西班牙向當地警方報案。

由於女子報案後，甯男早已消失無蹤，西班牙當地警方因為找不到甯男，無法調查。女子無法原諒甯男，返回台灣後再向台灣警方報案，並對甯男提起性騷擾及強制猥褻罪告訴。

北檢受理後曾通知甯男到案說明，但甯男不知是否因為沒有返回台灣因素，一直沒有到案，檢察官調查後發現女子提告的刑度，最輕本刑都未達3年以上有期徒刑，依照我國《刑法》的相關規定，我國並無管轄權，因此只能將甯男處分不起訴。

