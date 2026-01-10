被控外流半導體業務機密！台55歲女課長遭日本警方逮捕辯稱：不認為有何不妥

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

一名從事日本半導體相關工作的55歲台灣籍陳姓女子遭控離職前，透過電子郵件將公司的客戶資料等資訊外洩給競爭對手公司，因此遭到日本警方逮捕。

從事日本半導體相關工作的台灣籍陳姓女子遭控離職前，透過電子郵件將公司資訊外洩給競爭對手公司，因此遭到日本警方逮捕。（示意圖／Unsplash）

據千葉電視台報導，居住於橫濱市、台灣籍的55歲陳心彤遭控涉嫌違反《不正競爭防止法》而被逮捕。據悉，陳女自2024年7月間，在該縣內一家半導體相關公司擔任業務課長，而她在離職前，將公司的產品相關工作細節與客戶資訊以電郵方式，發送給競爭對手公司。

對於指控，陳女在警詢時表示，「我不認為透過電子郵件發送文件有什麼不妥。」認為自身行為並不構成違法。警方初步研判，陳女是為了讓對手公司獲利而洩密，詳細案情仍待進一步釐清。

