被控帶走國防機密！ 黃國昌：誤拿不到30秒

國防部長顧立雄昨天到立法院國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例，不料發生插曲，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室，根據他自己的說法，走到電梯口就發現誤拿資料，立刻還回會議室，前後不到30秒，但民進黨立委沈伯洋透露，黃國昌離開前召委王定宇就已經出聲提醒資料不能外洩，直到黃國昌離開、國防部人員發現機密資料沒有在會議桌上，會議一度緊急暫停，召委指示後趕緊拿回資料。

針對1.25兆國防特別預算，立法院國防委員會舉行秘密會議，快結束時立委黃國昌先離席，手上這疊資料中卻夾帶機密文件。立委(民)林月琴說：「就算是過失，非故意，只要國家機密暴露在我們的外洩風險中，都可能構成犯罪，真正要被討論的，不是到底有沒有(攜出)30秒。」

還原整起事件，綠營立委指控，當時黃國昌準備離開會議室時，召委王定宇還特別提醒，交代會議的機密資料和相關內容切勿外洩，但黃國昌頭也不回直接離開，隨後議事人員就立刻發現，機密資料被帶走了，坐在斜對面的立委林楚茵也指出，目擊到桌上沒有留下文件，會議也因此一度暫停。

對此黃國昌解釋，他不小心帶著資料出會議室，但走到樓梯口就發現誤拿，也立刻主動繳回，並強調前後只有約30秒。立委(眾)黃國昌(1.19)說：「我走到樓梯口的時候發現，怎麼這疊資料裡面有國防部的東西，就返回外交國防委員會。」

立委(民)張雅琳說：「我想這一切的行為，都反映了他不良的犯後態度，那如果有人說，酒後上路30秒，那灰警察說這不算酒駕，這合理嗎。」民進黨議員擬參選人張銘祐，和律師詹晉鑒，今(20)日到北檢按鈴告發。

律師詹晉鑒說：「我們不能夠放縱這樣子一個，洩露國防祕密的立法委員。」立委(眾)黃國昌說：「(主席怎麼看有律師要告發你昨天拿機密文件出去)，哪個律師啊，可能要回去重讀法律了，呵呵呵呵。」黃國昌反嗆「重讀法律」，只不過國安機密資料被帶出會議室，從法規層面到還原事件，都引發討論。

