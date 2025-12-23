被控性侵女主播過關？中居正廣目標2026回歸 「癌症疑復發」誓言洗刷汙名

中居正廣捲入性暴力醜聞，消失在螢光幕近1年時間。翻攝nonbiri_info@X



曾是日本天團SMAP團長的日本男星中居正廣，去年被爆出對富士電視台女主播使用性暴力，甚至扯出富士電視台長期以來的「性朝貢」結構性犯罪，讓中居正廣退出演藝圈，也讓富士電視台聲望跌至谷底，不少廣告主都拒絕投放廣告。不過，日本媒體昨天（12／22）報導，表示中居正廣疑似要力拚2026年復出，但身體卻疑似「癌症復發」，也讓中居正廣身心俱疲。

根據日本媒體《NEWS郵報SEVEN》報導指出，今年春天剛爆出醜聞的中居正廣，或許是已經消失在螢光幕前，中居正廣顯得極度消沉，還被拍到長出白髮。不過近期再度拍到中居正廣，似乎逐漸恢復活力，還會邀好友一起去打高爾夫球，根據透露，中居正廣希望洗刷汙名，期盼2026年復出。

也因為捲入性暴力醜聞，中居正廣丟掉許多節目主持棒，許多節目贊助商也轉而向他求償，本就累積不少財富的中居正廣，也陸續還清贊助商的違約賠償金。另外，即便陷入困境，中居正廣仍有一處房產不願賣掉，就是2015年過世的爸爸留給他的公寓套房。

另外，日媒報導，中居正廣近來仍定期前往醫療院所接受追蹤檢查，然而前陣子一度出現身體不適狀況，讓身邊親友相當擔心。中居正廣2022年曾因盲腸手術住院，在術後體重明顯暴瘦，外界盛傳疑似罹患大腸癌，如今再傳健康亮紅燈，中居正廣「癌症是否復發」，也再度成為媒體焦點。

另外，中居正廣目前代理人態度相當低調，無論是身體狀況、是否復出，或未來動向，僅簡短表示「無可奉告」，皆未給出任何進一步說明。

