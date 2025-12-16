被控找本土企業注資千萬贊助 黃國昌斥夠了吧：簡直莫名其妙

民眾黨立委黃國昌針對被控找來本土企業注資新台幣千萬案做出回應。（圖／周志龍攝）

民眾黨主席黃國昌今（16）日表示，當日有報導指自己託人匯款新台幣1,000萬元至「凱思國際」再輾轉注資「民報」前團隊，這簡直是莫名其妙的牽連「要追殺就衝著我一個人來，夠了吧？」

《鏡週刊》連續多期以封面故事大篇幅報導黃國昌與凱思國際公司關聯，並指控一名安親班老師李麗娟為其人頭，今天再爆出有一名傳統產業金主向檢方證實，自己2022年曾受黃國昌請託，匯款1,000萬元到「凱思國際」，再輾轉注資到民報，且凱思國際在2021年以100萬元資本額成立時，裏頭成員就包含李麗娟和一名男子賴以強，而賴以強被傳是黃國昌小姨子高翬親家表弟，爆料更直指賴以強一度被黃國昌太太高翔安插在黃國昌身邊當助理「監軍」。

黃國昌對此回應直斥，《鏡週刊》編故事的能力強大到令人歎為觀止，回顧之前曾說注資者是港資、中資，被斥為境外敵對勢力資金，如今又變成本土企業家，他呼籲《鏡週刊》編故事以前要先順稿避免前後矛盾，「寫得會不會太可笑」。

黃國昌更斥檢方偵查亂公開，洩漏片面扭曲訊息給《鏡週刊》編故事，檢方與《鏡週刊》如同「哼哈二將」配合中央唱雙簧，如今追擊政敵什麼事都幹得出來，台灣司法公信力就是這樣玩壞的，鏡週刊跟檢方居功厥偉。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

