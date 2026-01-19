被控持「冰毒+威而鋼」 黃明志不認罪：這還有人相信？

馬來西亞 / 武廷融 綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入台灣網紅謝侑芯命案，涉嫌持毒與吸毒，不過因其尿檢報告呈陰性反應，獲無罪釋放。今(19)日擁毒案首度開庭，檢方將原指控持有搖頭丸改為持有冰毒，還持有俗稱「威而鋼」的西地那非（Sildenafil），黃明志全部否認，稍早還發文表示，「壯陽藥裡含有冰毒成分就好像止瀉藥裡含有瀉藥，重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」

黃明志擁毒案今日在吉隆坡首度開庭，根據大馬媒體報導，黃明志原先被指控擁有疑似搖頭丸的藍色小藥丸，改為持有1.57克冰毒，另外被追加指控持有0.78克西地那非（Sildenafil）。兩案若罪名成立，黃明志最高可面臨5年監禁或罰款罰款10萬令吉（約77.6萬台幣）以下。

對此，黃明志稍早在社群媒體發文表示，「har？壯陽藥裡含有“冰毒”成分.這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因解酒藥裡含有酒精、​美白液裡含有助曬劑」，黃明志也說，他的尿液檢驗裡面兩樣都沒有，「感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力」。

