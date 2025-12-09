被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押

社會中心／新北報導

新北刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉受黑道宴請期間洩漏案情，遭聲押禁見。（圖／資料照、記者莊淇鈞攝影）

新北市刑大刑警被控2023年間與黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。

鄭姓代理副隊長（右二）遭聲押。（圖／翻攝畫面）

新北市刑大指出，2023年均任職市刑大偵一隊的鄭姓代理副隊長、趙姓偵查佐以及現任於金山警分局王姓偵查佐、中和警分局張姓偵查佐等4警，在偵辦某案件時，結識台北市某堂口堂主，之後便會偶爾聚餐聯絡感情，2023年期間4警在接受黑道分子宴飲時，疑似在席間藉機洩漏正在偵辦中的案件情資。

值得一提的是，張姓偵查佐於今年10月間非法洩露車籍資料及個人個資給第3人遭調查，之後隨著偵查深入，檢調發現疑涉案情節的警員人數持續增加，顯示警方內部不當資訊流向問題恐非單一事件，加上檢調日前接獲檢舉相關情資，讓此案進而曝光。

張姓偵查佐15萬元交保。（圖／翻攝畫面）

新北地檢署檢察官9日指揮台中市調查處、新北市警察局督察室，以及刑大共同偵辦，除搜索相關人員住處外，並約談包括鄭姓代理副隊長等4警；新北地檢複訊後，鄭員被聲請收押禁見，王員、趙員各以10萬、5萬交保。

至於張姓偵查佐先前因涉另起洩密案件，遭法官裁定收押禁見，8日才被撤銷羈押；沒想到，隔天又因涉受黑道宴請並洩密而遭到拘提，複訊後以15萬元交保。

