被控攜國防機密會議機敏資料出場 黃國昌承認且稱：前後時間不到30秒

台灣民眾黨黨主席黃國昌近日率團快閃訪美， 14日清晨返抵台灣後，旋即於該黨中央黨部召開記者會。黃國昌除在記者會上質疑1.25兆元國防特別預算內容外，亦打算提出民眾黨版國防特別預算草案。今（19）日國防部赴立法院外交及國防委員會，報告國防特別預算內容，由於許多資料事涉機敏與國安資訊，因此會議開始後採閉門方式進行。不過卻傳出黃國昌離場時夾帶會議機密資料出場後遭追回。黃國昌稍後承認確有此事，卻稱「前後時間不到30秒」。

民主進步黨籍立委沈伯洋在其Facebook上表示，今天國防機密會議上，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋還原現場當時情況，是黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告「有哪些事情要注意不能洩漏等。」但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，沈伯洋說他猜是可能急著有行程。

沈伯洋進一步說明「王定宇只好無奈說『那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了』但還沒講完黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了」

對相關爭議，黃國昌也在其Facebook上表示，他準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。「這場會議，顯然就是過水。」

不過黃國昌也承認他攜帶會議機密資料出場，他解釋：離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。」

不過黃國昌也辯稱「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

