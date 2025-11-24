被控收賄400萬！陳歐珀獲500萬交保 需配戴電子腳鐶

記者楊佩琪／台北報導

前立委陳歐珀被控任職期間，涉嫌收受聯興國際400萬餘元賄賂，協助推動「商港法」等法案，又被控涉嫌浮報助理費，台北地檢署偵辦後，依貪污治罪條例等罪，起訴陳歐珀等16人，並向法院建對陳歐珀具體求刑24年2月。台北地方法院24日開庭，裁定陳歐珀以500萬元交保，需接受科技監控配戴電子腳鐶，限制出境出海。

陳歐珀被控涉嫌於2016年起至2020年任職立委期間，受聯興國際不正利益，每月由聯興國際替陳歐珀支付5萬元助理費，並每月匯入5萬元到人頭帳戶，供陳歐珀使用，總計收受賄賂約400萬元，換取陳歐珀以立委職權，推動商港法等修正法案，包括召開協調會、在立法院委員會上質詢等。

廣告 廣告

檢廉於6月間發動搜索，陳歐珀聲押禁見獲准，妻子徐慧諭涉公益侵占等罪以80萬元交保、聯興國際董座洪英正300萬元交保，其餘人分別被以10萬元至50萬元不等金額交保或請回。

檢廉另追查發現，陳歐珀涉嫌長期浮報立委助理薪資，同月搜索、傳喚林家煒等4名助理及徐慧諭等人到案。經偵辦後，對陳歐珀等16人提起公訴，陳歐珀被建請求刑24年2月，徐慧諭則被求刑8年8月。

8月間，台北地院裁定陳歐珀延長羈押2月，陳歐珀提起抗告，高等法院認為陳歐珀供詞與同案被告、證人供述不一，確有串供滅證之虞，且全案仍有涉案人士及相關犯罪事實待查，因此仍有羈押禁見之必要。

更多三立新聞網報導

黃子佼持有未成年性影像2259部！二審25日宣判 判決前夕曝已全數和解

單親媽徒手悶死小姊弟！認生活、經濟壓力大 三審無期徒刑定讞

陳智菡敗訴！控林智堅圖利醫院容積率 法院判應賠償30萬

央廣內鬼駭官網換五星旗案偵結 2內鬼1廠商起訴！建請法案從重量刑

