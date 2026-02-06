被控放任廠商無照執刀 台中市衛生局罰中榮10萬元、2醫師停業1個月

台中榮總。翻攝自Google Maps



台中榮民總醫院3名醫師遭控放任無照醫材廠商執刀，台中市衛生局指出，經查院方在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，已採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及涉案醫師祭出行政處分，對醫院裁處新台幣10萬元罰鍰，並命涉案醫師楊孟寅、鄭文郁停業1個月，期間禁止從事任何看診與手術等醫療行為，後續將視刑事判決結果，不排除加重懲處。

台中地檢署日前針對台中榮總神經外科辦公室，以及楊孟寅、鄭文郁，陳姓廠商等3人住居所，帶回楊、鄭兩名醫師偵辦，檢方複訊後，認涉違反《醫師法》罪嫌重大，向台中地方法院聲請羈押；台中地院今下午裁定，兩名醫師各以100萬元交保，限制出境、出海及限制住居；檢方已當庭提起抗告。

廣告 廣告

衛生局說明，醫師個人涉及違反《醫師法》的刑事責任，依《行政罰法》「刑先懲後」原則，須待司法判決確定後，始得裁處罰鍰；但考量本案涉案情節重大，已嚴重影響病人安全，除院方已要求涉案醫師停刀並移送考績會審議外，衛生局進一步依《醫師法》第28-4條規定，對2名醫師處以停業一個月的行政處分，禁止執行任何醫療行為。

中榮方面表示，院方5日取得2023年拍攝、內容較完整的新影片，經確認後，證實楊孟寅、鄭文郁確有違法讓廠商進入手術禁區執行手術情事。院方隨即召開臨時院部會議，決議即日起停止兩名醫師手術業務，並移送考績會從重處分，同時將妥善安排代理醫師，確保病人醫療權益不受影響，並對社會大眾致歉。

衛生局也指出，中榮院方未盡管理督導之責，已依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，並要求院方於期限內提出完整檢討報告與補救措施；在司法調查期間，也須確實落實內部監控機制，避免類似事件再度發生。

衛生局強調，將持續依法稽查轄內醫療院所，對於任何危害醫療品質與病人安全的不法行為，均將依法嚴處，以維護市民就醫安全與醫療體系公信力。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」