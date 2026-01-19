被控施工沒告示害2命 高市捷運工程局：依規布設

高雄市 / 綜合報導

高雄路竹區中山南路，今（19）日上午9點多發生死亡車禍，一輛機車雙載，騎經道路縮減路段時和大貨車發生擦撞，騎士乘客2人當場死亡，根據了解，一旁施工的是捷運岡山路竹延伸線工程，因此道路縮減，但被質疑，沒有放告示牌，對此捷運工程局回應，有依規定 布 設，也有2名義交人員現場指揮，提醒用路人經過時要放慢車速，特別小心，詳細車禍原因，有待警方進一步釐清。

路上貨車，聯結車等等經過，但這時候一輛機車雙載也騎在路上，下一秒和大貨車發生擦撞機車倒地遭輾，騎士乘客，2人當場死亡，肇事車主說：「我知道的當下，他(騎士乘客)已經倒掉了。」外勞(死者)仲介說：「他是菲律賓籍的，初步了解，他們是男女朋友關係，他們兩是，不同間公司。」

警方到場後，趕快交通管制處理現場，車禍意外發生在，高雄市路竹區中山南路，19日上午9點多，根據了解，當時機車雙載，沿中山南路北往南行駛，但因為道路左邊正在進行捷運岡山路竹延伸線施工，車道縮減，右邊又有大車停靠，就這麼一瞬間，機車和大貨車發生擦撞，騎士乘客命喪輪下。

高雄湖內分局路竹所副所長林巧玟說：「行經車道縮減路段時，與同向營業大貨車發生擦撞倒地，交通事故肇事原因，持續調查釐清。」警方解釋，右側大車停放位置是路面邊線外側，不是車道範圍，施工現場有交通錐連桿指揮人員，但沒有看見施工告示牌，被質疑是否沒有提前提醒用路人。

捷運工程局則以文字回應，19日施工區間有依規定佈設，並有2名義交人員，協助交通指揮引導，提醒用路人道路縮減，要特別注意小心，機車雙載經過道路縮減路段，和大貨車擦撞死亡，詳細車禍原因有待警方進一步調查釐清。

