被控施暴失智柯基 「前模範飼主」發聲稱未傷害狗狗：造成驚嚇深感自責

曾獲模範飼主的詹男近日涉嫌對柯基犬施暴，引發輿論撻伐。（翻攝畫面）

一名曾獲「新北市模範飼主」頭銜的詹姓男子上週自拍流出影片，他涉嫌對一隻15歲的老柯基犬丟東西、飆罵、毆打，引發輿論撻伐，他加盟經營的手搖飲品牌「茶聚」也和他切割並究責商譽損失。詹男今（15日）透過律師發出聲明稿，表示自己已經深刻反省，深感歉意與遺憾，並稱自己無意傷害、也沒有傷及犬隻，造成犬隻驚嚇他很自責。

事件怎麼發生的？ 模範飼主頭銜被取消！

詹男11日自己上傳一段影片，內容為他對15歲的柯基「秋刀魚」又打又罵，還嗆要安樂死，狗狗受驚害怕的樣子引爆全網怒吼，驚動民代介入了解，他經營的手搖飲品牌立即中止合作，台北市動保處派員到場，確認「秋刀魚」由詹男已分居的伴侶帶離現場；此外更有人肉搜出他曾獲頒新北市模範飼主，在視發後新北市也立刻發聲撤銷其頭銜。

涉虐打柯基 涉案飼主找律師發聲稱「已反省」

詹男13日到案供稱，因為長期照顧失智犬隻，身心壓力過大才會一時情緒失控。今他透過尚耘國際法律事務所康皓智律師代發聲明，表示對於「柯基事件」引發社會關注，他深感歉意與遺憾，「對於自身一時不當的教導方式，已深刻反省，亦清楚理解任何過於嚴厲之行為，均可能造成動物身心受傷之風險」。

又打又罵卻稱沒傷到狗狗 幫伴侶澄清：他不在場

詹男表示，他已飼養該柯基犬15年，長年悉心照顧。犬隻隨年齡增長，陸續出現過敏、腸胃不適、老年失智等情形，他除了多次調整飲食並投入大量時間照護外，每日更頻繁帶其外出如廁，日常照顧不遺餘力。他還原本次爭議發生的當天情況，「當日因犬隻於家中排泄，當事人於清理後一時失當，手持捲筒衛生紙敲擊地面，雖目的在提醒犬隻行為不當，過程中亦無意且未傷及犬隻身體，惟當事人認知該行為已造成犬隻驚嚇，當事人對此深感自責。」

詹男強調自己平日並沒有嚴厲或不當管教之前例，本次事件屬單一且偶發情形，同時也為被捲入事件的伴侶澄清，「當事人伴侶先前未曾見聞類此事件發生，本件事故發生時，當事人伴侶亦未在場。」盼社會大眾不對其產生不必要之誤解與壓力。

最後他感謝社會各界的關心與指正，並再次表達誠摯歉意，承諾未來將以更温和、專業之方式對待動物，向大眾確保類似情形不再發生。

