被控浴池爬螞蟻.床有餅乾屑 湯屋業者致歉

天氣逐漸轉涼，不少民眾都喜歡泡湯，但有位宋小姐控訴，上個月30日和友人到高雄觀音山知名溫泉會館開三間湯屋休息，結果卻碰上地獄級衛生，床單有餅乾屑、水龍頭旁整圈螞蟻開同樂會，甚至發現保潔墊上有大片黃污漬，一行人嚇得提早退房，事後同行友人回家後還大過敏，對此，業者出面致歉，表示會加強清潔管理，而針對事件，因為當時是假日沒有處理妥當，希望消費者能再給他們補償機會。

民眾想放水泡個湯放鬆一下，卻看見整群螞蟻，在水龍頭旁開起同樂會，其他房間同樣也出狀況，床上到處都是餅乾屑，根本無法使用，只能急著向業者反映，消費者VS.溫泉會館人員說：「2個小時的床單都不會換，會換啊，怎麼可能換了還會有那個餅乾屑，不好意思。」面對這情況，工作人員僅說不好意思，讓消費者氣到說不出話，更換床單同時又驚見離譜一幕，保潔墊上東一塊、西一塊黃色污漬，直接被無視，用寢具覆蓋，讓他們直呼太扯了。

宋小姐一行人上個月底，6大4小到高雄觀音山，知名溫泉會館，開3個房間要休息2小時，結果過程狀況百出，更指控湯屋有衛生疑慮，實際重回現場，當天疑似天冷生意好，因此使用到平常不開放的房型，而針對螞蟻事件，業者這樣回應，溫泉會館人員說：「半山區沒辦法去，一直去消滅掉。」因為溫泉會館位處山區，儘管沒有下雨偶爾還是會有螞蟻的蹤影。

其他顧客說：「已經消費20幾年，品質都很好啦。」溫泉會館主管說：「我會再去加強(清潔)，之前遇到的(狀況)是那天就沒收錢，退他票券，可能那天比較忙處理的比較不完善。」老顧客出面替業者緩頰，但被消費者發現館內湯屋種種缺失，業者出面致歉承認疏失，更強調未來會好好檢討，盼宋小姐一行人能再給他們一次彌補機會。

