被控涉詐助理費 嘉義縣前議員黃芳蘭母子二審仍無罪 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義縣議會前議員黃芳蘭與兒子張景皓被控以調薪申報助理費，涉嫌以少報多詐領63萬餘元，嘉義地院審理時，認定罪證不足，判處黃芳蘭母子無罪，檢方上訴二審；台南高分院今（30）日宣判，認為查無其他積極證據，足資證明被告2人有本案犯行，原審判決核無不法，駁回檢方上訴，維持無罪原判。檢察官可依刑事妥速審判法規定上訴。

檢方起訴指出，黃芳蘭、張景皓均明知公費助理補助費係由嘉義縣議會編列預算支付，非屬議員薪資之一部份，更非對於議員個人之實質補貼，而係屬應如數發予實際遴聘助理之財物，竟利用黃芳蘭擔任嘉義縣議會議員之職務上機會，明知黃芳蘭並未以每月2萬5000元之薪資條件，聘僱張碩峰擔任公費助理，竟仍於104年5月1日前某日，以張碩峰自104年5月1日起，以每月薪資2萬5000元之酬金，受僱擔任黃芳蘭公費助理，製作不實之文件，向嘉義縣議會申請公費助理補助費。

廣告 廣告

又於105年12月30日，以張碩峰自106年2月1日起，每月薪資調整為4萬元受僱擔任黃芳蘭公費助理等不實事項，製作不實文件，向嘉義縣議會申請公費補助費，致使嘉義縣議會陷於錯誤，按月撥付如起訴書附表所示之公費助理補助費、春節慰勞金等款項至張碩峰甲帳戶內，被告2人共同向嘉義縣議會詐取公費助理補助費合計63萬620元。

嘉院一審認定，張碩峰係自104年5月1日起，以每月25000元之薪資條件，擔 任黃芳蘭之公費助理，並向嘉義縣議會申請公費助理補助款；自106年2月1日起，將張碩峰公費助理之薪資調整為每月4萬元，向嘉義縣議會申請公費助理補助款。張景皓、張碩峰供證關於張嘉瀧係統籌管理家族收入支出，將家中所有開源所得彙總後，再分別按家族開銷分配支用等情，應堪採信。

基於家族共產方式，張碩峰同意甲帳戶由張嘉瀧、張景皓（張嘉瀧過世後，張景皓接手家族事業，沿用張嘉瀧統籌管理家族收支之方式）保管，及同意嘉義縣議會匯入甲帳戶之款項，由張嘉瀧、張景皓支用，再按月扣除張碩峰應負擔之費用、信用卡費等後，支付張碩峰薪資，部分月份之薪資數額，猶超過嘉義縣議會匯入甲帳戶之款項。

又張碩峰確實有擔任黃芳蘭之助理，是張嘉瀧、張景皓既事前徵得張碩峰同意，將嘉義縣政府匯入甲帳戶之款項充作家族共產，由負責家族財務管理者即張嘉瀧、張景皓自匯入時起統籌運用，再按月給付其薪資，即無以少報多，向嘉義縣議會詐取財物之情形。

嘉院認為，檢察官所舉各項證據，尚不足證明被告2人有公訴意旨所指有利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實文書等犯行，基於罪證有疑利歸被告之原則，均為被告2人無罪諭知。

檢察官則以依起訴書犯罪事實內容，黃芳蘭、張景皓明知黃芳蘭並未實際聘僱張碩峰擔任黃芳蘭之公費助理，竟以張碩峰之名義，掛名擔任黃芳蘭領取公費助理補助費之人頭助理，製作不實之文書，向嘉義縣議會申請公費助理補助費，利用職務上機會詐取公費助理補助費、春節慰勞金。原判決忽視原起訴事實，而認係浮報公費助理補助費，顯然有誤為由上訴。

台南高分院合議庭審理認為，張碩峰實際受雇於黃芳蘭擔任議員公費助理，並有實際執行議員公費助理之工作，張碩峰未喪失甲帳戶支配使用之權，而是因家族成員共產，由張碩峰同意將議會匯入甲帳戶之公費助理補助費，交由張嘉瀧全權處理，張嘉瀧過世後，由張景皓沿用張嘉瀧統籌管理家族開銷分配，及給付張碩峰薪資之方式。

上訴意旨所指張碩峰對於甲帳戶無實際支配之權，張碩峰未實際擔任黃芳蘭公費助理、未實際執行公費助理職務，均無可採。且地方民意代表費用補助條例第6條並未規定議員助理必須專職，不得兼職。張碩峰縱有兼職，難據此推認張碩峰係屬人頭助理。

依檢察官提出之證據資料，均無從證明被告2人有公訴意旨所指之以不實事項浮報公費助理補助費，或以張碩峰為人頭助理，虛報公費助理補助費等犯行，亦查無其他積極證據，足資證明被告2人有本案犯行，應認不能證明被告2人犯罪。原審諭知無罪之判決，核無不合，檢察官上訴所指，均無理由，應予駁回。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

勾結濫倒廢棄物集團 前檢察官陳正達不法獲利5000萬遭起訴

猥褻觸摸偷拍禍害女童 安親班狼師遭訴求重刑

【文章轉載請註明出處】