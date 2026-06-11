被控犯下2015年曼谷四面佛爆炸案 2維吾爾男子遭判死刑

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2015年8月17日傍晚，泰國曼谷市中心的四面佛廟發生爆炸案，現場一片狼藉。美聯社資料照片



2015年震驚全球的泰國曼谷四面佛爆炸案，歷時近11年，終於在11日作出判決，2名被控作案的維吾爾男子遭判處死刑。被告辯護律師表示將上訴。

泰國曼谷市中心的四面佛廟香火鼎盛，圖為6月10日所攝。美聯社

2015年8月17日傍晚，泰國曼谷市中心的四面佛廟發生爆炸案，爆裂物處理小組成員趕赴現場。美聯社資料照片

2015年8月17日傍晚，來自中國新疆的維吾爾男子米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed） 被控在曼谷市中心的四面佛廟引爆炸彈，造成20人死亡，120多人受傷。

綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報導，曼谷南區刑事法院宣判2人恐怖攻擊罪成立，判處死刑。根據泰國法律，上訴必須在法院宣判後一個月內提出。

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法院聲明指出：「兩名被告的行為構成多項獨立罪行。」並補充判決也包括對蓄意謀殺罪的懲罰，因此判處死刑。

中國外交部發言人林劍11日表示支持泰國法院的判決，他說：「犯罪分子泯滅人性，犯下了滔天罪行。」

這座四面佛廟深受泰國民眾及各國觀光客歡迎，不幸喪生的20人中，有5人來自中國，2人來自香港。

此案歷時超過10年才進入審判階段，檢察官從數百名證人處蒐集證據，同時在為被告尋找合適的口譯員時也面臨困難。泰國當局表示找不到會說維吾爾語的翻譯，而被告拒絕中國大使館提供的翻譯，案件因此一再延誤。

然而，此案偵辦及審理過程出現許多瑕疵，遭人權團體批評。

爆炸案發生後，泰國政府擔心對至關重要的觀光業造成衝擊，下令盡快清理攻擊現場。四面佛廟在兩天後重新開放，炸彈留下的坑洞也被水泥填平。

案發現場週邊的許多監視器被發現無法運作，但一些模糊的影片確實顯示一名留著長髮、戴著厚眼鏡的男子將一個背包留在長椅下，然後迅速走開。這條線索之後中斷。

泰國警方公開另一名男子在不同地點的影片，該男子將後來證實為第二枚炸彈的物品踢進運河中，並在那裡引爆，未造成傷害。警方當時表示正在尋找幾名嫌疑人，但堅持認為這起炸彈案不是恐怖主義行為。

案發後的兩週內，泰國警方逮捕兩名維吾爾男子，其中穆罕默德被發現躲在曼谷郊區的一棟房屋內，當局在那裡還發現可用於製造炸彈的化學品。穆罕默德持有偽造的土耳其護照，化名為卡拉達格（Adem Karadag）。

米雷利在柬埔寨被捕，並被引渡至泰國。

維吾爾男子穆罕默德被控犯下2015年的四面佛爆炸案，6月11日遭泰國曼谷法院判處死刑，圖為他2015年9月落網照。美聯社資料照片

維吾爾男子米雷利被控犯下2015年的四面佛爆炸案，6月11日遭泰國曼谷法院判處死刑，圖為他2015年9月落網照。美聯社資料照片

泰國警方起初表示兩人皆非放置炸彈的人，但後來又指控穆罕默德犯下罪行，儘管他與影片中的男子幾乎沒有相似之處。當局曾對另外13人發出逮捕令，其中一些人已經離境。

兩名犯嫌曾宣稱遭到酷刑逼供，然而審判開始後撤回這些供詞。

穆罕默德顯得極度痛苦，大喊他受到虐待。他作證說，他一直在被捕的房屋內，等待人口販子將他帶到馬來西亞，他想從那裡飛往土耳其，這是維吾爾人尋求庇護常使用的一條路線。

沒有任何組織宣稱對2015年的爆炸案負責，但安全專家表示，這是對泰國在爆炸案前一個月強行遣返100多名維吾爾人的報復行為。

泰國政府去年2月27日表示，將40名被囚禁在泰國超過10年的維吾爾人遣返回中國，遭致人權團體及多國嚴厲批評。

泰國警方曾對四面佛爆炸案祭出8萬美元懸賞，但在逮捕兩人後，宣布破案並把獎金頒給警方自己人。

法院在判決中指出，有足夠證據證明對兩人定罪是合理的，特別是警方提交的電話記錄顯示，兩名男子在爆炸發生時都在犯罪現場附近，並且互相通訊。

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