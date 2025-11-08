被控畢旅夜溜進人妻女教師房？ 曾文農工男師勝訴
〔記者王捷／台南報導〕任教於國立曾文高級農工職業學校的劉持均，被丈夫指控與同事楊博涵趁畢業旅行時行為有異，楊師更違反婚外情的和解約定仍與劉女聯繫涉侵害配偶權，劉女丈夫求償160萬元，台南地方法院認定楊老師在飯店與劉女共處，證據不足，判決駁回。
丈夫指稱，妻子劉持均與同校教師楊博涵自2015年起發生婚外情，他直到去年9月才得知。兩人後來在法院和解，楊博涵承諾除公務外不得再聯繫劉持均，若違約須賠80萬元。然而今年2月學校帶學生畢業旅行，楊博涵入住賀緹酒店515號房，卻被懷疑深夜進入劉持均的508號房，孤男寡女同處一室，違反社會常情與和解約定，因此提告請求賠償。
楊博涵辯稱並未進入劉持均房間，也無任何不當往來。前案願意和解只是顧慮雙方都有家庭，擔心校內流言與投訴影響仕途，並非承認有情感關係。他強調原告誤解事實、指控誇大，懲罰性賠償金額過高，請求駁回。
法院審理認為，主張有利事實者須自行舉證。原告提出和解筆錄、學校行事曆、飯店房號表及錄音譯文，但錄音中劉持均並未承認與楊博涵共處，也沒有無監視錄影佐證；法院指出，飯店監視錄影資料由第三人管理，原告無權要求提供，聲請調閱不符規定。
最終法院認為，原告指控缺乏具體證據，無法認定違約或侵害配偶權，判決全案駁回，訴訟費由原告負擔。
