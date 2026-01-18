被控當小三！金馬影帝舊愛曝「富商身分」開撕正宮

趙文安澄清沒有介入他人婚姻。（圖／翻攝自趙文安Instagram）





與金馬影帝阮經天傳過緋聞的混血女模趙文安（Vivian），近日被《鏡週刊》爆料，有貴婦控訴她專挑已婚富商下手，前腳打招呼、轉身就私訊她老公調情，對象包括閨密男友、名媛富商老公；趙文安透過律師發佈聲明，否認介入他人婚姻，指爆料者古小姐造謠、揚言提告。

根據《ETtoday新聞雲》報導，趙文安昨（17）日受訪時表示，她與該名富商是在2025年12月18日一場飯局上相識，對方身分是知名手搖店的柏元國際餐飲潘姓負責人，潘男在見面前就有加她IG搭訕，並邀約她到台北市一間私人招待所，但她到現場發現多為不認識的男女，表態想離開時，潘男還想送她回家，但她拒絕了。

趙文安澄清，自己不是公眾人物、模特兒，是在公司擔任行銷企劃，針對古小姐爆料內容涉及誹謗、妨害名譽、偽造文書等罪嫌，將於明日提告。趙文安強調，潘男稱與古小姐無婚姻關係，女方提議要讓他玩10年直至結婚，她與這兩人自去年12月26日後就沒有再聯繫。



