被控當小王！王子形象重挫 「中國音樂會」宣布取消

「王子」邱勝翊。(資料照；記者胡舜翔攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，他原定11月在上海舉辦個人音樂會，已有不少中國網友在社群平台喊退票，稍早主辦方也發布聲明，宣布取消音樂會。

The Moment of love：王子邱勝翊音樂會上海站取消公告

親愛的粉絲朋友們：

感謝大家對本次音樂會的關注與支持，我們遺憾的告知大家，原定於2025年11月16日在交通銀行前遊31演藝中心裡匣子舉辦的「The Moment of ove

：王子邱勝翊音樂會上海站」演出取消。所有已購票的觀眾，可透過原購票管道處理已購訂單。

申請退票：您無需操作，自公告發布之時起7-10個工作天，原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)將為您原路退款；先前已退款的用戶(如有退款手續費扣除)，請聯絡原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)線上客服，申請退款手續費退回；對於此次演出取消給大家造成的不便,我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與體諒！

上海魔方泛文化演藝有限公司

