被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林宸佑被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林宸佑等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林宸佑的金流案情相關，向法院聲請羈押禁見，橋頭地院開庭審理後，裁准林宸佑及5名現役軍人羈押禁見。

橋檢指出，主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

檢察官訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士。經檢察官周韋志訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

