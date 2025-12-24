被控索賄遭檢求刑10年以上 鄭天財喊冤：一毛錢都沒進我戶頭

立委鄭天財（圖）遭控向業者收賄711萬元，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關。台北地檢署今天偵結，全案依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂起訴，具體求刑10以上徒刑。上午他在立法院內接受媒體記者聯訪，針對此案喊冤，表示將會再向法官說明說明自己的清白。記者許正宏／攝影

國民黨立委鄭天財遭控涉嫌向業者收賄，並為其提供「服務」。檢方控鄭天財讓業者張騰龍掛名辦公室特助，協助施壓行政機關。北檢今依貪汙罪，對鄭天財求刑10年以上。鄭天財出面喊冤，他說張騰龍稱可替其募款，款項都是進到張騰龍的帳戶，沒有進到他的帳戶，而張騰龍發的協調會公文也不是他的立法院辦公室發的，而是在張騰龍的公司。

檢方指控鄭天財，讓張騰龍掛名辦公室特助，協助涉嫌施壓行政機關。以國會辦公室名義，找過財政部、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。鄭天財被控暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳。檢方今也對鄭天財求刑10年以上。

鄭天財說，他非常訝異，他被偵訊時也說明很清楚。緣由是他在民國109年當選上一屆立委時，他常在立法院會碰到張騰龍，張騰龍說可以幫忙募款，知道原住民立委尤其是平地原住民立委，婚喪喜慶尤其是豐年祭，時間非常長，都是以部落舉辦豐年祭，從基隆到屏東的都會區也都有豐年祭，需要的花費非常多。一開始他聽聽而已，半年後張騰龍又跟他提，所有募款經費都匯到張騰龍自己的帳戶，不是匯到他的帳戶，匯到張騰龍的帳戶後，張把帳戶給他的辦公室秘書。

鄭天財表示，經過幾個月後，張騰龍看帳戶都沒有領款，又跟他的秘書講怎麼都沒去領款，之後他想既然這些募款要提供他支付很多部落、社團舉辦的豐年祭，主要支出也都是作為豐年祭以及相關需要的志工參加豐年祭，他無法去時就會請各地區志工代表參加。檢察官有特別問他，張騰龍有開很多協調會，他是後來才知道，也是因為檢察官提供的這些張所召開的協調會的公文。

鄭天財澄清，這些公文都不是他的立法院辦公室發的，而是在張騰龍的公司，包括發文地址、名字都是張騰龍的，雖然有蓋他的章，但發文的章也不是他的辦公室的章，張騰龍另外刻了一個章，張騰龍召開很多協調會，是張騰龍自己發文、主持，張騰龍自己發會議結論，跟他辦公室的都不一樣。張騰龍自己做會議記錄來發文給各部會。

鄭天財指出，他給檢察官看他的辦公室發文等相關資料，包括參加會議人員的簽到簿，所以他真的很訝異檢察官會做這麼重的（起訴），完全沒有就事實（認定）。

鄭天財說，他還沒有看到起訴書，就目前初步媒體所報導的，都沒有說明他在地檢署檢察官偵訊時，他所陳述的都沒有寫。收到起訴書後，必須要去答辯，未來需要再繼續跟法院做更詳細的說明。

鄭天財自認委屈，說任何人碰到這種情形，必然是這樣。沒有一分錢是他自己使用，檢察官偵訊時，也問為何張騰龍募的款不直接匯到他的帳戶，因為一開始就講得很清楚，募款要給豐年祭支用。若當初張騰龍的募款是放在他的帳戶，到底從他自己的帳戶領的款，是作為他自己生活支用，還是作為豐年祭支用之用，沒有辦法區分，所以就放在張的帳戶，而不是私相授受，直接拿現金給他。

