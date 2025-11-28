被控背信造成全律會損失 前理事長尤美女不起訴

〔記者王定傳／台北報導〕全國律師聯合會前理事長尤美女，因任內處理與台北律師公會有關會費的問題，及購置會館事宜，被控未經全體會員代表大會同意擅自做主，造成全聯會鉅額損失，被告發涉嫌背信，但台北地檢署調查後認為罪嫌不足，今日處分尤美女不起訴。

告發內容指出，北律因積欠全律會前身「中華民國律師公會全國聯合會」會費及利息共1538萬餘元，經全聯會提訴求償；怎料，尤美女擔任全律會理事長期間，未經會員代表大會討論、同意，與北律達成免除巨額債務的協議，致全律會遭受高達1538萬餘元的損害。

廣告 廣告

另外，尤美女明知全律會在去年度的預算書並未編列「購買會館」的經費項目，竟擅自推動購買價值2.3億元的會館，並設定貸款抵押權，導致全律會存款一次性虧空，並背負鉅額房貸。

檢方調查，全律會與北律之間的和解案，確實是由全律會成立的7人協商小組負責協商後，經理監事聯席會議及會員代表大會備查通過，和解內容不僅解決了雙方對於「律師學院」商標的爭議，也促進了全國律師的團結，難認尤美女有違背職務而損害全律會利益的行為。

至於購置會館部分，檢方查明，全律會已於去年4月13日召開會員代表大會，並經超過三分之二出席會員代表同意「於2.7億(含裝潢等)內授權理事、監事聯席會議挑選交通便利、北車附近尤佳之物件購買」。相關程序符合《人民團體法》規定。

此外，本案會館的購買價格與鄰近房地產行情相當，且租金收入足以支付貸款利息，未如告發所述造成全律會財務虧空或不當使用會務發展準備金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉侵占詐貸 「通姦除罪」推手周方慰聲押禁見

台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

