被控與張晉源多次去香港！黃國昌駁被拒入境：中午前不道歉就提告

《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌2021年與前永豐銀總經理張晉源，曾多次一起前往香港，遭質疑與凱思國際金流有關，其「狗仔團」更被指出，挨告的狗仔被約談時，刻意淡化黃國昌的角色，還把責任都推給2022年一月底加入的林姓攝影記者。黃國昌今（31）日受訪時強調，自己2014年雨傘運動、2016年申請過港簽都未通過，怎麼會去香港？他也表示，若媒體中午前不道歉更正，他一定訴追法律責任。

《鏡報》報導指出，近期挨告的狗仔團成員被檢調約談時，刻意淡化黃國昌和他們開會、指揮的角色。同時還把指揮調度及決定跟監對象的責任，都推給在2022年一月底，被謝幸恩召募的林姓攝影記者身上。而據「知情人士」透露，黃國昌2021年曾與張晉源多次一起前往香港，遭質疑與凱思的金流有關。報導也指出，深受柯文哲倚重的黃姓市府顧問有時也會加入，三人會在香港碰面，黃某和張晉源則是多年舊識。

黃國昌受訪表示，鏡電視跟鏡週刊針對之前的惡意造假，什麼時候要公開道歉？「我等很久，拿不出任何證據，甚至清楚證明是惡意造假，到今天還不公開道歉」。他指出，自己連去香港申請簽證都不會過，是公開資訊，今天居然沒記者敢掛名，用知情人士說「我2021年跟張晉源多次去香港，用這種虛構故事抹紅，真是令人不齒」，他強調，2020年卸任立委以後連簽證都沒申請，怎麼會去香港？

黃國昌強調，鏡報應立即更正並公開道歉，他會等到中午，若沒有道歉就一定訴追法律責任，絕不寬貸，「我是神遊到香港？怎麼連這種造假的事情，沒有記者敢掛名負責？繼續潑糞、抹紅、抹黑？」

至於報導也指出，黃國昌將偷拍、跟監責任轉移給林姓攝影記者一事，黃國昌直言，本就跟他沒關係，而檢調調查內容，媒體怎麼會知道？難道黨檢媒三位一體又上演？他質疑，這是媒體在寫故事，還是真的有檢調洩密？還是跟去年一樣鏡傳媒、民進黨、北檢「三位一體」抹黑？而去年抹黃柯文哲，講話不負責的名嘴有道歉？

黃國昌也表示，2014年雨傘運動他有申請過一次香港簽證，2016年時好像也申請過一次，但都沒有過，他怎麼可能去香港？負他批評，現在媒體造假反正「死豬不怕滾水燙」，所以沒人要負責？

