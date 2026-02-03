被控詐1740萬獲不起訴 品冠深夜首發聲

〔記者林南谷／台北報導〕大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。

經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都不起訴。

品冠3日晚間在臉書發文表示，台北地檢署做出不起訴處分，可見裘女士指控他本人向其遊說、招攬投資、並向部分媒體捕風捉影，影射他侵吞其投資款項等等，均屬不實、子虛烏有；透過發文，品冠感謝一路相信他的歌迷與朋友們，表示這段時間讓大家擔心了。

「請放心，為了捍衛自身清白，我一定會用盡全力，同時，我也相信清者自清，濁者自濁」，品冠最後表示：「相信司法正義最終必將實現。」

