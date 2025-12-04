被控貪污 林姿妙高院出庭（1） (圖)

其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 180
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 79
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 30
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 68
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 21
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 107
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 7
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 107
藍白三人爭宜蘭縣長提名 民眾黨徵召陳琬惠盼協調最強陣容
現任宜蘭縣長林姿妙自2018年上任，明年將屆滿兩任、無法再參選。面對縣長寶座將出現空缺，藍白兩黨多位人士皆躍躍欲試，角逐地方百里侯。其中藍營方面，除了呼聲最高的立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張聖德也已提前在地方掛上看板爭取支持；民眾黨確定徵召的陳琬惠近日亦更換形象...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 44
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 15 小時前 ・ 73
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 1 天前 ・ 15
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 23 小時前 ・ 9
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發起對話