被控賄賂前韓國第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法

（中央社首爾1日綜合外電報導）首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓鶴子坐著輪椅出庭，否認所有指控。

法新社報導，現年82歲的被告韓鶴子今年9月遭逮捕，此事在「世界和平統一家庭聯合會」引發強烈震撼。該會宣稱全球擁有1000萬名信徒，並掌控龐大的商業帝國。

獲信徒尊稱為「真母」的韓鶴子被指控以禮物行賄前總統尹錫悅的妻子金建希，包括名牌手袋與鑽石項鍊。韓鶴子也面臨對一名與尹錫悅有關的國會議員提供現金的貪腐指控。

根據庭審記錄，辯護律師否認她曾向金建希或該名國會議員行賄，堅稱這些禮物是由前教會人員自行安排，未經她知情或同意。

辯護律師說：「我們不承認任何指控。」

檢方則駁斥，稱韓鶴子的所作所為「極其惡劣」。

他們指出，教會信徒在財務困難下仍向教會捐款，但這些款項卻被用於「支付保釋金以及從事不法政治交易」。

另一宗案件的審判將在12月9日開庭，韓鶴子面臨違反政黨法的指控。

檢方認為，她曾指示超過2000名教會信徒加入尹錫悅所屬的「國民力量黨」（People Power Party），試圖左右黨內大會的結果。（編譯：嚴思祺）1141201