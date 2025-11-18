被控質詢涉對價遭列貪污他字案被告 黃國昌嗆週刊「潑糞」

民眾黨主席黃國昌現在被檢調列為貪污他字案被。（圖／東森新聞）





民眾黨主席黃國昌現在被檢調列為貪污他字案被告，起因是週刊指控，黃國昌利用立委身份質詢臺雅集團創辦人沈裕雄的詐騙案，而與他關係密切的凱思國際，卻收受沈裕雄之子沈淳浤200萬，疑似有對價收賄。對此黃國昌開轟週刊，有什麼話去法院講，不會隨之起舞。

民眾黨主席黃國昌：「（週刊）用潑糞的方式在抹黑，我老實說啦，有什麼話到法院去講，我不會隨著他們起舞。」這下可能真的要到法院講了，因為黃國昌現在被檢調列為貪汙他字案被告，就是因為過去狗仔案與黃國昌剪不斷理還亂的狗仔大本營凱思國際，再度被週刊指控金流有貓膩，關鍵可能在這。

廣告 廣告

法務部長鄭銘謙vs.民眾黨主席黃國昌（06.18）：「早在你們在處理，這個案子（臺雅董座詐騙案）以前，這個案子我幫了多少忙，我只是沒有公開講。」所以黃國昌當時質詢，幫了誰忙。

凱思國際有限公司就位在記者身旁，這棟安和路的大樓內，而當中就有一筆兩百萬的金流，被發現是來自成衣大廠臺雅集團，已故董座沈鈺雄的兒子沈淳浤，而就這麼剛好，黃國昌在立法院質詢的時候，就問到了已故董座的詐騙案，還說自己多有幫忙，但就那麼剛好，凱思國際被媒體（週刊）發現有一筆金流，流向了黃國昌的私人帳戶，就有民眾認為這有對價收賄關係於是剪報告發。

週刊聲稱，凱思國際的金流狀況不只這一條，從最一開始疑似是黃國昌小姨子注資成立凱思國際，後續又有科技創辦人黃安捷，和前國民黨立委陳建平各自投資約1000萬給凱思，而兩人恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，最後凱思的部分金流，就流向了黃國昌，被週刊質疑是拿錢辦事的鐵證，如今黃國昌被週刊緊咬狗仔案，司法數度找上門，那主席纏身的案件，是否會成為藍白合作的阻礙。

資深媒體人單厚之：「藍白現在他們需要一個整合的氛圍，會不會整合好不見得，但是目前大家都需要一個氛圍告訴大家說，我很努力在做這件事情，除非說黃國昌，真的出了非常非常大的事情或許就會影響。」

黃國昌的涉貪案能帶來多大影響，就看司法對黃國昌的力度，是否足以讓在野更加團結。

更多東森新聞報導

11／19首次「鄭黃會」！ 藍白黨魁「不談太多2026選舉細節」

藍白「鄭黃會」將登場！ 黃國昌：預計11/19下午會面

快訊／「鄭黃會」要來了！黃國昌曝19日下午與鄭麗文會談

