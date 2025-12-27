被控透過慈善組織資助哈瑪斯逾2.5億台幣 義大利逮9人

義大利警方12月27日突擊搜索米蘭的一處支持巴勒斯坦平民慈善協會。美聯社



義大利反恐檢察官27日發布聲明表示，當局逮捕與3個慈善組織有關的9人，這些犯嫌被控透過慈善組織為哈瑪斯（Hamas）籌集高達700萬歐元（約2億5874萬元台幣）的資金。

美聯社報導，聲明指出，犯嫌被指控向「總部位於加薩、巴勒斯坦領土或以色列，由哈瑪斯擁有、控制或有關聯的協會」送出約700萬歐元。

檢察官表示，被捕者包括義大利巴勒斯坦協會（Palestinian Association in Italy）主席漢農（Mohammad Hannoun），並形容他是「哈瑪斯組織義大利小組的負責人」。

廣告 廣告

歐盟已將哈瑪斯列入恐怖組織名單，義大利檢察官在此案與其他歐盟國家合作調查。

檢方指出，這些非法資金是透過銀行轉帳的「三角作業」，或透過海外組織提供給總部位於加薩的協會。這些協會因與哈瑪斯有關，已被以色列宣布為非法組織。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）在X平台推文表示，這次行動「揭開某些行為與活動的面紗，這些活動偽裝成有利於巴勒斯坦民眾的倡議，實則隱藏對恐怖組織的支持和參與」。

嫌疑人或相關協會尚未立即發表評論。

歐洲理事會今年1月決定，對支持資助哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的12名個人和3個實體，延長現有的制裁措施一年，至明年1月20日。

更多太報報導

暴風雪侵襲美國東北部 近萬架次航班取消或延誤打亂假期交通

俄國出動500架無人機40枚飛彈轟烏克蘭 零度天氣1/3基輔暖氣中斷

怒批音樂家取消甘迺迪中心平安夜音樂會 川普親信揚言求償百萬美元