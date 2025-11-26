被控造成中日關係惡化！高市早苗認「原本不想講太多」 重申對中立場不變

日本國會26日舉行高市內閣成立後首次黨魁討論。立憲民主黨（立民黨）代表野田佳彥就「台灣有事」相關的存立危機事態判斷，再度向首相高市早苗提出質詢。

高市早苗強調，存立危機事態的認定，必須依據實際發生的具體情況，由政府掌握所有資訊後「綜合判斷」，並表示這是政府持續以來的答覆方式。高市早苗重申，「日本政府的統一見解就如同我先前所答，不多也不少，就是如此」。​

另外，高市早苗也針對先前在預算委員會上的答覆引發中國不滿一事作出說明。高市早苗指出，當時質詢的議員以「台灣有事」為前提，並提到海上航路遭封鎖等具體情境，使得提問本身已非常明確。

高市早苗坦言，原本並不想談到太具體的狀況，但因為是在預算委員會，只反覆引用政府過去的答覆，有時可能會被要求中止委員會。因此在議員提出具體例子的情況下「只能在該範圍內誠實回答」。值得一提的是，高市早苗談到這段時，引來場內在野黨議員的騷動聲。

而野田佳彥隨後追問，高市早苗的發言造成日中關係惡化「首相本人是否應負起責任」。高市早苗回應，先前首腦會談中，雙方確認要推動戰略互惠關係，並建立安定且建設性的雙邊關係；若有懸而未決的問題，則透過領袖之間的溝通加以處理。

高市早苗強調，內閣目前延續這項方針，日本對中國仍保持「建設性且開放」的對話態度。高市早苗也透露，未來將透過持續協商「建立更全面良好的關係，並最大化國益」，並表示這是她作為首相所認知的責任。

