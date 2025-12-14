被控違反香港《國安法》勾結國外勢力 黎智英關押5年多明宣判

香港壹傳媒創辦人黎智英。（資料照，路透社）

香港壹傳媒創辦人黎智英，旗下蘋果日報等媒體事業，在他2020年被港府以「勾結外國境外勢力」等罪名逮捕後逐一瓦解，歷經5年多關押，案件將在明（15日）宣判，香港司法單位日前公布，當天開設正庭及7個設有轉播影像的延伸庭，預計開放記者116席、公眾507席旁聽。

78歲黎智英曾創辦服飾品牌佐丹奴，後將重心放在經營媒體事業，曾創辦蘋果日報、壹週刊等，2020年間香港推動《國安法》，當時面對被捕風險，黎智英接受外媒專訪時透露，已做好為香港坐牢的心理準備，他還強調不會離開香港，會戰鬥到最後一天等。

黎智英2014、2019年陸續表態支持香港普選、反對《國安法》等，被中國政府盯上，香港《國安法》通過後，同年12月被以涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪逮捕、收押；2023年美媒《美聯社》曝光多張難得拍到的黎智英獄中生活照，當時他身型消瘦，與過往綽號「肥佬黎」大相徑庭。

黎智英相關案件預計明天宣判，香港司法單位12日公布旁聽安排，當天將開設正庭、7個延伸庭，並開放623席旁聽，分別是記者116席、公眾507席，其中黎智英出席的正庭設有記者42席及公眾58席，入場將以每人一籤、先到先得的方式發放。





