被控邪教驅魔「拍痧板打死女教友」 二審大逆轉！6人無罪變7年徒刑

台中一名35歲游姓女信徒，2023年6月倒臥在住處身亡，死時全身瘀青，隸屬於「中華白陽四貴靈寶聖道會」（後更名「中華日行一善學會」）的6名成員被控涉「傷害致死」，藉驅魔為名活活將游女打死，一審卻因證據不足全數無罪，二審判決6日出爐，6人被認定確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪分別判處7年1月至7年4月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，涉案6人包括余姓女子、詹姓女子、林姓雙胞胎姊妹，以及2名許姓女子等與被害人游姓女子同為「中華白陽四貴靈寶聖道會」成員，該會由自稱「聖母」的林欣月於2014年成立，組織內設長老、道長、堂主、三才等幹部，6人分別擔任會內「總道長、總道師、隊長」等職務，自稱是可讓「仙佛借竅附身」的「三才」。

法院認定，6人因不滿游女負責規劃的宗教活動進度落後，雖主觀上無置人於死之故意，但客觀上可預見以器物或徒手「重度、多次」拍打他人身體，可能導致廣泛橫紋肌損傷、引發橫紋肌溶解並具有致命危險，仍基於傷害犯意聯絡，自2023年6月初某日起至同年6月4日23時前某時止，分別以徒手或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質「健康神掌」綠色拍痧板，持續對游女頭、臉部、四肢及臀部等處「重覆重度、多次」拍打。

游女於6月5日凌晨0時6分前某時許，因傷勢過重昏迷死亡。詹女同日凌晨發現游女已無呼吸心跳後告知其他人，但6人因顧慮部分被告先前同樣涉及類似案件仍在法院審理、擔心遭司法調查，未立即叫救護車或報警，僅由許女、林女在凌晨以手機上網搜尋急救方式施救，仍未見效果。

6月5日上午8時35分至9時3分間，余女、許女等人陸續離開住處，僅留下詹女、許女在場處理後續，詹女於當日上午11時許，將游女沾血衣褲及其他垃圾裝進塑膠飼料袋，載到台中市大里區新光路與東榮路口附近舊衣回收箱丟棄，並找鎖匠前往開鎖。

詹女於同日中午12時3分撥打119，救護人員於12時26分將游女送往大里仁愛醫院救治，惟到院前已心肺功能停止，急救後於12時56分宣告無效，死因為頭、臉部、四肢、臀部等多處遭到過度拍打造成廣泛橫紋肌損傷，發展成橫紋肌溶解症，導致多重器官衰竭死亡。

一審判決時，法院採信被告等辯稱並指出，游女平時即會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板為自己進行理療、拍打，也會請他人協助；加上被告與被害人相識多年、年紀相仿，平時互動並無嫌隙，難以僅憑推測認定被告等人因不滿而出手教訓。法院依無罪推定及嚴格證明法則，認證據不足以排除「死者主動要求協助理療、拍打」的可能性，因此判6人無罪。

檢方不服上訴至二審，台中高分院認為，6人因被害人負責規劃的宗教活動進度落後而心生不滿，雖主觀上無置被害人於死之故意，但客觀上可預見以器物或徒手對他人身體「重度、多次」拍打，可能造成廣泛橫紋肌損傷並引發橫紋肌溶解，具有致命危險。

合議庭認定6人基於傷害犯意聯絡，分別以徒手、或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質健康神掌等方式，持續對游女頭、臉部、四肢及臀部等部位重覆重度、多次拍打，導致其多處嚴重瘀青與廣泛橫紋肌損傷，進而產生橫紋肌溶解症，最後失去意識昏迷死亡。

檢方不服臺中地院一審於113年11月8日就「傷害致死」部分判決結果提起上訴，高等法院台中分院二審審理後，撤銷原判決中關於傷害致死部分，改認余姓女子等6人共同犯傷害致人於死罪；其中余女、詹女、許女、林姓雙胞胎姊妹各判有期徒刑7年4月，另一名許女有期徒刑7年1月。

至於檢方另指被告6人涉犯遺棄罪部分，判決維持一審無罪見解。法院指出，依卷內證據可認定游女於6月5日凌晨0時6分前已無呼吸心跳、已死亡，既非遺棄罪所稱「無自救力之人」的構成要件範圍，故被告等人不成立遺棄罪；檢方上訴此部分未提出足以使法院形成有罪確信的積極證據，因而駁回。

該團體更早前所涉及的宗教暴力事件，則是2019年間同樣涉嫌以「借竅驅魔」為由教唆毆打信眾，造成1死1瞎及多人受傷；其中包括2019年3月在中國廣西南寧道場打死當時26歲女信徒、同年5月在台灣國姓道場打瞎張姓女信徒雙眼，另有13人遭打傷，傷者中並包含兒童；當時一審曾就傷害致死部分認定罪證不足，改以其他罪名判處林欣月5年7月，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月不等。

